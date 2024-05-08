Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США прокомментировали планы России по поводу убийства Зеленского arrow

В США прокомментировали планы России по поводу убийства Зеленского

8 мая 2024 10:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США прокомментировали планы России по поводу убийства Зеленского
Мэтью Миллер. Фото: alphanews.am
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки прокомментировали планы России по поводу убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что такие попытки свидетельствуют об аморальности российского режима.

Соответствующее заявление сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

Читайте также:

Что думают в США о покушении на Зеленского

"Очевидно, это говорит лишь об аморальности со стороны режима Путина, которую мы видим с самого начала этого конфликта", — сказал Миллер, комментируя планы РФ.

Он добавил, что Штаты в любом случае находятся с Украиной в тесном контакте по этому вопросу.

Напомним, в середине апреля СБУ совместно с польскими спецслужбами разоблачила мужчину, который готовил покушение на Зеленского.

Перед этим глава СБУ Василий Малюк заявил, что силовики предотвратили покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

К слову, стало известно, сколько попыток покушения на руководителя ГУР Кирилла Буданова было совершено.  

Владимир Зеленский
СБУ
США
война
убийство
покушение
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом