В США прокомментировали планы России по поводу убийства Зеленского

Мэтью Миллер. Фото: alphanews.am

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки прокомментировали планы России по поводу убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что такие попытки свидетельствуют об аморальности российского режима.

Соответствующее заявление сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

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"Очевидно, это говорит лишь об аморальности со стороны режима Путина, которую мы видим с самого начала этого конфликта", — сказал Миллер, комментируя планы РФ.

Он добавил, что Штаты в любом случае находятся с Украиной в тесном контакте по этому вопросу.

Напомним, в середине апреля СБУ совместно с польскими спецслужбами разоблачила мужчину, который готовил покушение на Зеленского.

Перед этим глава СБУ Василий Малюк заявил, что силовики предотвратили покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

К слову, стало известно, сколько попыток покушения на руководителя ГУР Кирилла Буданова было совершено.