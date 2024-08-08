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У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

8 серпня 2024 11:21
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У США натякнули про умови для роботи оборонних компаній в Україні
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв стріляє з американського кулемета Browning М2 під час військових навчань. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Кілька оборонних компаній зі Сполучених Штатів Америки розглядають можливість запуску спільного виробництва з українськими підприємствами безпосередньо на території України. До такого формату співпраці американських оборонних підрядників активно підштовхує Пентагон, однак компанії із США значно повільніше укладають угоди з Україною, аніж європейські компанії.

Про це у своєму коментарі заявив неназваний представник Державного департаменту США для порталу Defence One.

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У чому суть проблеми

За словами посадовця, для оборонних компаній із США визначальними є питання безпечності ведення бізнесу в зоні бойових дій, довгострокової економічної доцільності та можливий корупційний фактор.

"Я думаю, що наша оборонна галузь дійсно цього прагне, але водночас це повинно мати сенс із погляду ведення бізнесу, вірно? І фінансування також є проблемою, як ви можете насправді за це все заплатити", — сказав чиновник із Держдепу.

Журналісти видання зазначають, що заява Northrop Grumman про намір організувати виробництво боєприпасів на території України виступила своєрідним стимулом і для інших оборонних компаній США задуматись про можливість роботи з нашою країною в аналогічному форматі, буквально — "є й інші компанії, які дивляться, що можуть зробити далі".

Але, мовляв, американським підрядникам слід "багато що врахувати", перш ніж підписувати аналогічні угоди щодо спільного виробництва з Україною, бо "ніхто не хоче, щоб їхні об’єкти були підірвані, а працівники постраждали", далі цитував портал слова неназваного чиновника Держдепу США.

У виданні зазначається також і те, що, мовляв "корупція викликає занепокоєння", але при цьому Україна досягає прогресу в питанні боротьби з цією проблемою. 

Крім того, заявляється і такий момент — мовляв, оскільки запуск виробничої лінії може тривати кілька років, то оборонним підрядникам США тут треба рухатись обережно, за принципом "повзти-йти-бігти", і починати з технічного обслуговування та виробництва комплектуючих, перш ніж рухатись до "більш просунутих речей". Ну і врешті, згадувалась проблема "страхування від політичних ризиків".

При цьому неназваний чиновник Держдепу заодно заявляв, що, мовляв, є "окрема команда по Україні", яка дає необхідні поради американським оборонним компаніям для заходу на роботу в нашій країні.

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