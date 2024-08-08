Ядерна зброя — Міноборони Південної країни проти створення власного арсеналу

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік вважає, якщо країна почне створювати ядерну зброю, то вона може розірвати свій союз зі США і "шокувати" фінансові ринки. Він відкинув усі внутрішні заклики щодо створення власного арсеналу для стримування Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, оскільки Північна Корея швидко нарощує свій ядерний та ракетний потенціал, все більше південнокорейських офіційних осіб в останні місяці закликали президента Юн Сок Йоля до розробки ядерної зброї.

Дискусію щодо цього ще більше підігріла перспектива ще одного терміну для колишнього президента США Дональда Трампа, який скаржився на вартість військової присутності США у Південній Кореї та розпочав безпрецедентні переговори з Пхеньяном.

Проте міністр оборони країни не підтримує такого рішення. Він сказав, що наявність домашнього ядерного арсеналу несе в собі ризик руйнівних наслідків для дипломатичного статусу та економіки Півдня.

"Ви зіткнетеся з величезною тріщиною в альянсі США, і якщо ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це спричинить різні покарання, починаючи з негайного шоку на нашому фінансовому ринку", — наголосив Шин Вон Сік.

Він також визнав, що дебати серед політиків та зовнішньополітичних експертів є ознакою того, що багато південнокорейців все ще стурбовані американським розширеним стримуванням.

Однак, за його словами, прагнення союзників посилити це стримування є "найпростішим, найефективнішим і наймирнішим" способом протистояти загрозам Півночі.