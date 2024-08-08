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Минобороны Южной Кореи выступило против создания собственного ядерного оружия

8 августа 2024 10:04
Катерина Османская - Редактор
Ядерное оружие — Минобороны Южной страны против создания собственного арсенала
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сок. Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon
Катерина Османская - Редактор

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик считает, что если страна начнет создавать ядерное оружие, то она может разорвать свой союз с США и "шокировать" финансовые рынки. Он отверг все внутренние призывы к созданию собственного арсенала для сдерживания Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, поскольку Северная Корея быстро наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, все больше южнокорейских официальных лиц в последние месяцы призвали президента Юн Сок Йоля к разработке ядерного оружия. 

Дискуссию по этому поводу еще больше подогрела перспектива еще одного срока для бывшего президента США Дональда Трампа, который жаловался на стоимость военного присутствия США в Южной Корее и начал беспрецедентные переговоры с Пхеньяном.

Однако министр обороны страны не поддерживает такое решение. Он сказал, что наличие домашнего ядерного арсенала чревато разрушительными последствиями для дипломатического статуса и экономики Юга.

"Вы столкнетесь с огромной трещиной в альянсе США, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это повлечет за собой различные наказания, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке", — подчеркнул Шин Вон Сик.

Он также признал, что дебаты среди политиков и внешнеполитических экспертов являются признаком того, что многие южнокорейцы все еще обеспокоены  американским расширенным сдерживанием.

Однако, по его словам, стремление союзников усилить это сдерживание является "самым простым, эффективным и мирным" способом противостоять угрозам Севера.

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