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В США обсуждают работу оборонных компаний в Украине, но есть ряд требований

8 августа 2024 11:21
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В США намекнули об условиях для работы оборонных компаний в Украине
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев стреляет из американского пулемета Browning М2 во время военных учений. Фото: Reuters
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Несколько оборонных компаний из США рассматривают возможность запуска совместного производства с украинскими предприятиями непосредственно на территории Украины. К такому формату сотрудничества американских оборонных подрядчиков активно подталкивает Пентагон, однако компании из США гораздо медленнее заключают соглашения с Украиной, чем европейские компании.

Об этом в своем комментарии заявил неназванный представитель Государственного департамента США для портала Defence One.

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В чем суть проблемы

По словам чиновника, для оборонных компаний из США определяющими являются вопросы безопасности ведения бизнеса в зоне боевых действий, долгосрочной экономической целесообразности и возможный коррупционный фактор.

"Я думаю, что наша оборонная отрасль действительно к этому стремится, но в это же время это должно иметь смысл с точки зрения ведения бизнеса, верно? И финансирование также является проблемой, как вы можете на самом деле за это все заплатить", — сказал чиновник из Госдепа.

Журналисты издания отмечают, что заявление Northrop Grumman о намерении организовать производство боеприпасов на территории Украины выступило своеобразным стимулом и для других оборонных компаний США задуматься о возможности работы с нашей страной в аналогичном формате, буквально — есть и другие компании, которые смотрят, что могут сделать далее".

Но, мол, американским подрядчикам следует "многое учесть", прежде чем подписывать аналогичные соглашения по совместному производству с Украиной, потому что "никто не хочет, чтобы их объекты были взорваны, а работники пострадали", далее цитировал портал слова неназванного чиновника Госдепа США.

В издании отмечается также и то, что "коррупция вызывает беспокойство", но при этом Украина достигает прогресса в вопросе борьбы с этой проблемой.

Кроме того, заявляется и такой момент — мол, поскольку запуск производственной линии может занять несколько лет, то оборонным подрядчикам США здесь нужно двигаться осторожно, по принципу "ползти-идти-бежать", и начинать с технического обслуживания и производства комплектующих, прежде чем двигаться к "более продвинутым вещам". Ну и, наконец, упоминалась проблема "страхования от политических рисков".

При этом неназванный чиновник Госдепа заодно заявлял, что, мол, есть "отдельная команда по Украине", которая дает необходимые советы американским оборонным компаниям для захода на работу в нашей стране.

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