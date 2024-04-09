У США чітко відповіли, коли Україна зможе стати членом НАТО

Метью Міллер. Фото: alphanews.am

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що вступ України в НАТО залежить від завершення війни. Разом з тим процес вступу рухається навіть зараз.

Про це сказав спікер Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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Вступ України в НАТО

"Нічого не змінилося щодо схвалення графіку. Це все ще залежить від завершення війни", — сказав Міллер, відповідаючи на питання про графік вступу України в НАТО.

Він додав, що навіть попри російсько-українську війну, процес вступу поступово рухається й зараз.

"Ми чітко дали зрозуміти, що, зрештою, це процес, який рухається", — сказав Міллер.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня Україна не отримає пропозиції про вступ до Альянсу. Адже Сполучені Штати та Німеччина висловилися проти розширення членства.

Згодом стало відомо, що у НАТО обговорюють варіант поступок Україною територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та вступу до Альянсу. Однак такий сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.

До слова, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.