У США чітко відповіли, коли Україна зможе стати членом НАТО
У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що вступ України в НАТО залежить від завершення війни. Разом з тим процес вступу рухається навіть зараз.
Про це сказав спікер Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.
Вступ України в НАТО
"Нічого не змінилося щодо схвалення графіку. Це все ще залежить від завершення війни", — сказав Міллер, відповідаючи на питання про графік вступу України в НАТО.
Він додав, що навіть попри російсько-українську війну, процес вступу поступово рухається й зараз.
"Ми чітко дали зрозуміти, що, зрештою, це процес, який рухається", — сказав Міллер.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, на запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня Україна не отримає пропозиції про вступ до Альянсу. Адже Сполучені Штати та Німеччина висловилися проти розширення членства.
Згодом стало відомо, що у НАТО обговорюють варіант поступок Україною територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та вступу до Альянсу. Однак такий сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.
До слова, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.
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