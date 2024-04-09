В США четко ответили, когда Украина сможет стать членом НАТО
В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что вступление Украины в НАТО зависит от завершения войны. Вместе с тем процесс вступления идет движется сейчас.
Об этом сказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.
Вступление Украины в НАТО
"Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны", — сказал Миллер, отвечая на вопрос о графике вступления Украины в НАТО.
Он добавил, что даже, несмотря на российско-украинскую войну, процесс вступления постепенно движется и сейчас.
"Мы четко дали понять, что, в конце концов, это движущийся процесс", — сказал Миллер.
Напомним, по данным СМИ, на запланированном саммите НАТО в Вашингтоне в июле Украина не получит предложения о вступлении в Альянс. Ведь Соединенные Штаты и Германия высказались против расширения членства.
Впоследствии стало известно, что в НАТО обсуждается вариант уступок Украине территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности и вступления в Альянс. Однако такой сценарий не рассматривается в ходе официальных дискуссий.
К слову, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи . В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.
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