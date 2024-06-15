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У Швеції відреагували на порушення повітряного простору країни російським Су-24

15 червня 2024 15:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Літак РФ порушив повітряний простір Швеції — що думають в Стокгольмі
Міністр закордонних справ Швеціїї Тобіас Більстрем. Фото: AP
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Російський літак Су-24 у п'ятницю, 14 червня,порушив повітряний простір Швеції. Командувач Військово-повітряних сил країни Йонас Вікман вважає подібні дії неприйнятними. Тому до міністерства будуть викликані представники російського посольства в Стокгольмі.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, пише Тhe Guardian.

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Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції

Збройні сили Швеції повідомили, що у  п'ятницю, 14 червня, російський літак порушив повітряний простір їхньої країни на схід від балтійського острова Готланд, який розташований менше ніж за 350 кілометрів від російського ексклаву Калінінграда. 

Речник збройних сил Швеції зазначив, що військові намагалися зв'язатися з російським літаком Су-24, але не отримали від нього відповіді, після чого назустріч йому було направлено два шведські винищувачі Gripen.

Відповідь Швеції

Командувач ВПС Швеції Йонас Вікман назвав порушення повітряного простору "неприйнятним".

"Дії Росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім ланцюгом подій і були готові втрутитися", — заявив Вікман. 

Він додав, що у зв'язку з інцидентом до міністерства будуть викликані представники російського посольства в Стокгольмі.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами щодо подій у безпосередній близькості від нас", — сказав Більстрем.

Нагадаємо, на Ямалі, що у Російській Федерації, літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги. На його борту перебували 5 членів екіпажу і 36 пасажирів.

Раніше ми писали, що Польща підняла у повітря бойові літаки через посилену активність російської авіації та загрозу ракетних ударів по території західної України в ніч з 11 на 12 червня. Були розпочаті необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі. 

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Росія
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Швеція

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