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В Швеции отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским Су-24

15 июня 2024 15:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Самолет РФ нарушил воздушное пространство Швеции - что думают в Стокгольме
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем. Фото: AP
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Российский самолет Су-24 в пятницу, 14 июня, нарушил воздушное пространство Швеции. Командующий Военно-воздушными силами страны Йонас Викман считает подобные действия неприемлемыми. Поэтому в министерство будут вызваны представители российского посольства в Стокгольме.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, пишет Тhe Guardian.

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Российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции

Вооруженные силы Швеции сообщили, что в пятницу, 14 июня, российский самолет нарушил воздушное пространство их страны восточнее балтийского острова Готланд, расположенного менее чем в 350 километрах от российского Калининградского эксклава.

Спикер вооруженных сил Швеции отметил, что военные пытались связаться с российским самолетом Су-24, но не получили от него ответа, после чего навстречу ему были направлены два шведских истребителя Gripen.

Ответ Швеции

Командующий ВВС Швеции Йонас Викман назвал нарушение воздушного пространства "неприемлемым".

"Действия России неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения к нашей территориальной целостности. Мы следили за всей цепью событий и были готовы вмешаться" , — заявил Викман.

Он добавил, что в связи с инцидентом в министерство будут вызваны представители российского посольства в Стокгольме.

"Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по поводу событий в непосредственной близости от нас" , — сказал Бильстрем.

Напомним, на Ямале, что в Российской Федерации, самолет Ан-26 упал и разломился пополам у взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.

Ранее мы писали, что Польша подняла в воздух боевые самолеты из-за усиленной активности российской авиации и угрозы ракетных ударов по территории западной Украины в ночь с 11 на 12 июня. Начаты необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши.

самолет
Россия
военные
Швеция

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