Ракетний удар Росії по Україні — Польща підіймала в небо винищувачі

Винищувач F-16 польських ВПС у польоті. Фото: Reuters

Польща підняла у повітря бойові літаки через посилену активність російської авіації та загрозу ракетних ударів по території західної України в ніч з 11 на 12 червня. Були розпочаті необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Збройних сил Польщі у середу, 12 червня.

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"Сьогодні вночі спостерігаємо активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами типу "шахед" по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході української території", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остання така активізація російської авіації з завданням ударів по західній території України була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня. Оперативне командування здійснює постійний моніторинг ситуації.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники. Внаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область: зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків, одна людина зазнала травм.

Також вночі росіяни атакували Дніпропетровську область "шахедами", 11 з безпілотників вдалося збити, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні жителі.