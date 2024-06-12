Ракетный удар России по Украине — Польша поднимала в небо истребители

Истребитель F-16 польских ВВС в полете. Фото: Reuters

Польша подняла в воздух боевые самолеты из-за усиленной активности российской авиации и угрозы ракетных ударов по территории западной Украины в ночь с 11 на 12 июня. Начаты необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил Польши в среду, 12 июня.

Читайте также:

Реакция Польши на угрозу ракетных ударов по Украине

"Сегодня ночью наблюдаем активность дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа "шахед" по объектам, расположенным, в частности, на западе украинской территории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя подобная активизация российской авиации с нанесением ударов по западной территории Украины была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня. Оперативное командование осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

Напомним, сегодня ночью российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 24 ударные БпЛА типа Shahed-131/136.

В частности, враг пытался обстрелять Киев и область: зафиксированы повреждения в результате падения обломков, один человек получил травмы.

Также ночью россияне атаковали Днепропетровскую область "шахедами", 11 из беспилотников удалось сбить, но есть разрушения местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.