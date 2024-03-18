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У Румунії збудують найбільшу базу НАТО в Європі

18 березня 2024 08:20
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Козюк Тетяна
редактор
У Румунії збудують найбільшу базу НАТО в Європі
Солдати НАТО. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На території Румунії розпочали будувати найбільшу військову базу НАТО в Європі. На будівництво об'єкту уряд виділив 2,5 мільярди євро.

Про це повідомляє видання Еuronews.

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База НАТО в Румунії

Зазначається, що база Альянсу розташовуватиметься у повіті Констанца, що на сході Румунії. За розмірами вона нагадуватиме невелике місто — матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів.

На майданчику матимуть можливість проживати до 10 тисяч солдатів НАТО разом з їхніми родинами. 

Відомо, що об'єкт обладнають злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, а також паливно-мастильними матеріалами. Крім того, проєкт будівництва включає в себе адаптовані житлові приміщення, ясла, дитсадки, школи, магазини, аптеки та госпіталь.

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Проєкт будівництва бази. Фото: euronews

Нагадаємо, днями стало відомо, що до Польщі можуть перекинути близько 300 тисяч солдатів НАТО.

Тим часом німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають про можливий напад РФ на країни НАТО, починаючи з 2026 року. 

НАТО
Румунія
Європа
військові склади
будівництво

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