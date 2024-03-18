У Румунії збудують найбільшу базу НАТО в Європі
На території Румунії розпочали будувати найбільшу військову базу НАТО в Європі. На будівництво об'єкту уряд виділив 2,5 мільярди євро.
Про це повідомляє видання Еuronews.
База НАТО в Румунії
Зазначається, що база Альянсу розташовуватиметься у повіті Констанца, що на сході Румунії. За розмірами вона нагадуватиме невелике місто — матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів.
На майданчику матимуть можливість проживати до 10 тисяч солдатів НАТО разом з їхніми родинами.
Відомо, що об'єкт обладнають злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, а також паливно-мастильними матеріалами. Крім того, проєкт будівництва включає в себе адаптовані житлові приміщення, ясла, дитсадки, школи, магазини, аптеки та госпіталь.
Нагадаємо, днями стало відомо, що до Польщі можуть перекинути близько 300 тисяч солдатів НАТО.
Тим часом німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають про можливий напад РФ на країни НАТО, починаючи з 2026 року.
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