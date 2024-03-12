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До Польщі можуть перекинути близько 300 тисяч солдатів НАТО

12 березня 2024 21:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До Польщі можуть перекинути близько 300 тисяч солдатів НАТО
Польські військові. Фото: opk.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник начальника Генштабу Польщі Кароль Димановський заявив, що у Польщі зараз перебуває кілька тисяч американських військових, які беруть участь у регулярних навчаннях із польськими силами. Втім, у разі будь-якої загрози до країни можуть перекинути близько 300 тисяч військових НАТО.

Про це представник Генштабу Польщі повідомив в ефірі програми Gość Poranka на телеканалі TVP Info у вівторок, 12 березня.

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Підтримка НАТО

За словами Димановського, Сполучені Штати Америки та інші країни-союзники підтримують Польщу не лише на землі, а й у повітрі, на морі, у космосі, а також у сфері кібербезпеки.

"Американські війська присутні в Польщі. Кілька тисяч американських солдатів постійно тренуються з нами. Треба пам'ятати, що американці та інші союзники підтримують нас не лише на землі, а також у повітрі, у космосі, у кібернетичному просторі", — повідомив військовослужбовець.

Димановський також зазначив реалістичність сценарію, згідно з яким кількість військових НАТО в Польщі може збільшитися до 100 тисяч. Це збільшення стало б частиною останніх планів НАТО, схвалених на політичному рівні під час останнього саміту альянсу у Вільнюсі.

Заступник начальника Генштабу Польщі зазначив, що в штаб-квартирі НАТО наразі налічується 300 тисяч солдатів, які перебувають у стані підвищеної готовності.

"Раніше було 40 тисяч солдатів, підготовлених до того, щоб стати щитом НАТО, а зараз це 300 тисяч у високій готовності. Ці солдати прибудуть до країни не після початку війни, а перед нею", — повідомив військовий.

Ці сили будуть переміщені у разі виникнення загрози до початку військових дій, що є частиною стратегії стримування, що включає різні готові сценарії для адекватної відповіді на агресію.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вважає "щось немислимою" присутність військових НАТО в Україні.

Польща
США
НАТО
військові

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