В Польшу могут перебросить около 300 тысяч солдат НАТО

Польские военные. Фото : opk.com.ua

Заместитель начальника Генштаба Польши Кароль Дымановский заявил, что в Польше в настоящее время находится несколько тысяч американских военных, принимающих участие в регулярных учениях с польскими силами. Впрочем, в случае любой угрозы в страну могут перебросить около 300 тысяч военных НАТО.

Об этом представитель Генштаба Польши сообщил в эфире программы Gość Poranka на телеканале TVP Info во вторник, 12 марта.

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Поддержка НАТО

По словам Дымановского, Соединенные Штаты Америки и другие страны-союзники поддерживают Польшу не только на земле, но и в воздухе, на море, в космосе, а также в области кибербезопасности.

"Американские войска присутствуют в Польше. Несколько тысяч американских солдат постоянно тренируются с нами. Надо помнить, что американцы и другие союзники поддерживают нас не только на земле, а также в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве", — сообщил военнослужащий.

Дымановский также указал на реалистичность сценария, согласно которому количество военных НАТО в Польше может увеличиться до 100 тысяч. Это увеличение стало бы частью последних планов НАТО, одобренных на политическом уровне во время последнего саммита альянса в Вильнюсе.

Заместитель начальника Генштаба Польши указал, что в штаб-квартире НАТО на данный момент насчитывается 300 тысяч солдат, находящихся в состоянии повышенной готовности.

"Раньше было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас это 300 тысяч в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней", — сообщил военный.

Эти силы будут перемещены в случае возникновения угрозы до начала военных действий, что является частью стратегии сдерживания, включающей различные готовые сценарии для адекватного ответа на агрессию.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине.