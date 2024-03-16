Росія готує напад на НАТО з 2026 року, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають про можливий напад РФ на країни НАТО, починаючи з 2026 року. Росія готується до широкомасштабного конфлікту із Заходом

Про це повідомляє видання Business Insider у п'ятницю, 15 березня.

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У доповіді йдеться про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту із Заходом. Це випливає з перебудови російської армії, маневрів військ та розгортання ракетних комплексів на західних кордонах країни.

Крім того, збільшення виробництва озброєнь у Росії може сприяти подвоєнню її військового потенціалу протягом найближчих п'яти років, особливо у сегменті традиційної зброї.

У доповіді німецьких спецслужб зазначається, що ймовірність атаки Росії на території країн НАТО, таких як держави Балтії чи Фінляндія, починаючи з 2026 року, вже не можна виключати. Досі німецькі відомства не робили подібних конкретних припущень публічно.

Реакція НАТО

У той час як у НАТО підтверджують занепокоєння у зв'язку з зростальним військовим потенціалом Росії та можливим подальшим загостренням відносин, альянс не вважає, що це обов'язково призведе до воєнних дій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має намірів направляти війська в Україну і не бере участі у російсько-українському конфлікті.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.