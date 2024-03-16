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Россия готовит нападение на НАТО с 2026 года, — СМИ

16 марта 2024 15:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия готовит нападение на НАТО с 2026 года, — СМИ
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Немецкие спецслужбы выпустили аналитический доклад, в котором предупреждают о возможном нападении РФ на страны НАТО, начиная с 2026 года. Россия готовится к широкомасштабному конфликту с Западом

Об этом сообщает издание Business Insider в пятницу, 15 марта.

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В докладе говорится, что Россия готовится к широкомасштабному конфликту с Западом. Это следует из перестройки российской армии, маневров войск и развертывания ракетных комплексов на западных границах страны.

 Кроме того, увеличение производства вооружений в России может способствовать удвоению ее военного потенциала в течение ближайших пяти лет, особенно в сегменте традиционного оружия.

В докладе немецких спецслужб указывается, что вероятность атаки России на территории стран НАТО, таких, как государства Балтии или Финляндия, начиная с 2026 года, уже нельзя исключать. До настоящего времени немецкие ведомства не делали подобных конкретных предположений публично.

Реакция НАТО

В то время как в НАТО подтверждают озабоченность в связи с нарастающим военным потенциалом России и возможным дальнейшим обострением отношений, альянс не считает, что это обязательно приведет к военным действиям.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не имеет намерений направлять войска в Украину и не участвует в российско-украинском конфликте. 

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

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