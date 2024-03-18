В Румынии построят наибольшую базу НАТО в Европе

Солдаты НАТО. Фото: Reuters

На территории Румынии начали строить самую большой военную базу НАТО в Европе. На строительство объекта правительство выделило 2,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает издание Еuronews.

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База НАТО в Румынии

Отмечается, что база Североатлантического союза будет размещаться в уезде Констанца на востоке Румынии. По размерам она будет напоминать небольшой город — площадь в 2 800 гектаров и общий периметр в 30 километров.

На площадке будут иметь возможность проживать до 10 тысяч солдат НАТО вместе с их семьями.

Известно, что объект оборудуют взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения, а также горюче-смазочными материалами. Кроме того, проект строительства включает в себя адаптированные жилые помещения, ясли, детсады, школы, магазины, аптеки и госпиталь.

Проект строительства базы. Фото: euronews

Напомним, на днях стало известно, что в Польшу могут перебросить около 300 тысяч солдат НАТО.

Между тем немецкие спецслужбы выпустили аналитический доклад, в котором предупреждают о возможном нападении РФ на страны НАТО, начиная с 2026 года.