У Ростові ліквідували в'язнів, які утримували заручників у СІЗО

Правоохоронці біля СІЗО в Ростові. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Ростові у неділю, 16 червня, штурмували СІЗО, в якому в'язні утримували двох заручників. Росіяни заявляють про успіх та ліквідацію зловмисників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією росЗМІ, співробітників СІЗО звільнено, вони не постраждали.

У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що ув'язнених, які захопили заручників, ліквідовано. Відомство підтвердило інформацію про їх звільнення.

РосЗМІ пишуть, що всіх шістьох в'язнів вбито, троє з них були при свідомості, але померли до приїзду швидкої.

Водночас ростовське видання зазначає, що двох ув'язнених убили, чотирьох затримано.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Ростові шестеро ув'язнених СІЗО-1 взяли в заручники двох працівників ізолятора. Зловмисники вимагали транспорт, зброю та можливість покинути ізолятор. За даними ЗМІ, щонайменше троє з них засуджені за тероризм та зв'язки з ІДІЛ.

Раніше у Ростовській області на території військового містечка в Міллерово вибухнув автомобіль начальника штабу військової частини Вадима Собеського. Імовірно, в автомобілі було закладено саморобний вибуховий пристрій.