В Ростове ликвидировали заключенных, которые удерживали заложников в СИЗО

В Ростове штурмовали СИЗО с заложниками — заключенных ликвидировали
В Ростове в воскресенье, 16 июня, штурмовали СИЗО, в котором заключенные удерживали двух заложников. Россияне заявляют об успехе и ликвидации злоумышленников.
Об этом сообщают росСМИ.
Штурм СИЗО в Ростове
По информации роСМИ, сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали.
В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что заключенные, захватившие заложников, ликвидированы. Ведомство подтвердило информацию об их освобождении.
РосСМИ пишут, что все шесть заключенных убиты, трое из них были в сознании, но умерли до приезда скорой.
При этом ростовское издание отмечает, что двое заключенных убиты, четверо задержаны.
Напомним, в Ростове шесть заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух работников изолятора. Злоумышленники требовали транспорт, оружие и возможность покинуть изолятор. По данным СМИ, по меньшей мере трое из них осуждены за терроризм и связи с ИГИЛ.
Ранее в Ростовской области на территории военного городка в Миллерово подорвался автомобиль начальника штаба воинской части Вадима Собеского. Вероятно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.
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