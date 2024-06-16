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В Ростове штурмовали СИЗО с заложниками — заключенных ликвидировали

16 июня 2024 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ростове ликвидировали заключенных, которые удерживали заложников в СИЗО
Правоохранители возле СИЗО в Ростове. Фото иллюстративное: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ростове в воскресенье, 16 июня, штурмовали СИЗО, в котором заключенные удерживали двух заложников. Россияне заявляют об успехе и ликвидации злоумышленников.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации роСМИ, сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали.

В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что заключенные, захватившие заложников, ликвидированы. Ведомство подтвердило информацию об их освобождении.

РосСМИ пишут, что все шесть заключенных убиты, трое из них были в сознании, но умерли до приезда скорой.

При этом ростовское издание отмечает, что двое заключенных убиты, четверо задержаны.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в Ростове шесть заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух работников изолятора. Злоумышленники требовали транспорт, оружие и возможность покинуть изолятор. По данным СМИ, по меньшей мере трое из них осуждены за терроризм и связи с ИГИЛ. 

Ранее в Ростовской области на территории военного городка в Миллерово подорвался автомобиль начальника штаба воинской части Вадима Собеского. Вероятно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.

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