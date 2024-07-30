Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Після вибуху в Ростові почалась масштабна пожежа — що відомо arrow

Після вибуху в Ростові почалась масштабна пожежа — що відомо

30 липня 2024 15:11
Галина Шподарева - редактор
У Ростові на промислових складах сталася масштабна пожежа, якій передував вибух
Пожежа на складах у Ростові. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У російському Ростові на території складів пролунав вибух, після чого розпочалася масштабна пожежа. Вогонь швидко розповсюдився через сильний вітер.

Про це повідомили російські Telegram-канали в вівторок, 30 липня. 

Читайте також:

Пожежа в Ростові

У Ростові на території складів з полікарбонатом сталася масштабна пожежа. Перед цим було чутно потужний вибух. Також пишуть, що на цій локації росіяни, ймовірно, зберігали велику кількість комплектуючих для дронів

Через сильний вітер площа пожежі швидко збільшилася до 500 кв. м. Місцеві жителі скаржаться на їдкий запах.

"Очевидці повідомляють, що все почалося через електрощиток — за їхніми словами, обладнання не витримало і вибухнуло, і через це почалася пожежа", — йдеться в повідомленні.

На місці працювали 45 пожежників і 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, вночі 30 липня у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про атаку і збиття ракет.

Також ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Раніше ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.

пожежа вибух дрони Росія вогонь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом