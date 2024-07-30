У Ростові на промислових складах сталася масштабна пожежа, якій передував вибух

Пожежа на складах у Ростові. Фото: скриншот

У російському Ростові на території складів пролунав вибух, після чого розпочалася масштабна пожежа. Вогонь швидко розповсюдився через сильний вітер.

Про це повідомили російські Telegram-канали в вівторок, 30 липня.

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У Ростові на території складів з полікарбонатом сталася масштабна пожежа. Перед цим було чутно потужний вибух. Також пишуть, що на цій локації росіяни, ймовірно, зберігали велику кількість комплектуючих для дронів.

Через сильний вітер площа пожежі швидко збільшилася до 500 кв. м. Місцеві жителі скаржаться на їдкий запах.

"Очевидці повідомляють, що все почалося через електрощиток — за їхніми словами, обладнання не витримало і вибухнуло, і через це почалася пожежа", — йдеться в повідомленні.

На місці працювали 45 пожежників і 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, вночі 30 липня у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про атаку і збиття ракет.

Також ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Раніше ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.