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У Курську вночі прогриміли потужні вибухи — що відомо

30 липня 2024 08:16
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Ракетна атака по РФ — у Курську вночі пролунали вибухи
Вибух у Курську в Росії. Фото: росЗМІ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У ніч проти вівторка, 30 липня, у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила про атаку і збиття ракет.

Про це написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов у Telegram.

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За словами очільника області, цієї ночі російська ППО начебто "знищила чотири українські ракети" над Октябрським та Курчатівським районами.

Гучно було в кількох районах і самому облцентрі, де вибух "потрапив" на камеру спостереження. Пропагандисти також запевняли, що все це — звуки "збиття українських ракет".

За словами місцевих жителів, близько 04:00 в небі над Курськом було чутно вибух і видно яскравий спалах. Внаслідок цього в деяких районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

У пропагандистських Telegram-каналах так само заявили, що вибух на Курськом — це, попередньо, робота ППО.

"Наразі інформації про наслідки на землі та постраждалих немає", — йшлося у повідомленнях.

Перед тим виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов попереджав росіян про ракетну небезпеку й закликав "не виходити на вулицю та сховатися в приміщеннях без вікон, із суцільними стінами".

Раніше в Курській області пролунали сильні вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 липня. Внаслідок серії сильних звуків в автівок на вулицях спрацювала сигналізація. 

Вибухи в Курській області гриміли й у ніч проти вівторка, 16 липня. Після них виникла пожежа на заводі низьковольтних апаратів.

Додамо, що в суботу, 13 липня, лунали вибухи й у Ростовській області. Там безпілотники СБУ поцілили в важливий об'єкт.

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