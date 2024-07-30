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В Курске ночью прогремели мощные взрывы — что известно

30 июля 2024 08:16
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Ракетная атака по РФ — в Курске ночью раздались взрывы
Взрыв в Курске в России. Фото: росСМИ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В ночь на вторник, 30 июля, в российском Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти заявили об атаке и сбитии ракет.

Об этом написал и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

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Последствия взрывов в Курске

По словам главы области, этой ночью российское ПВО якобы "уничтожило четыре украинских ракеты" над Октябрьским и Курчатовским районами.

Громко было в нескольких районах и самом облцентре, где взрыв попал на камеру наблюдения. Пропагандисты также уверяли, что все это звуки "сбития украинских ракет".

По словам местных жителей, около 04:00 в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. В результате в некоторых районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.

В пропагандистских Telegram-каналах также заявили, что взрыв на Курском — это, предварительно, работа ПВО.

"Сейчас информации о последствиях на земле и пострадавших нет", — говорилось в сообщениях.

Перед этим исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов предупреждал россиян о ракетной опасности и призвал "не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон, с целыми стенами".

Ранее в Курской области прогремели сильные взрывы в ночь на пятницу, 19 июля. В результате серии сильных звуков у автомобилей на улицах сработала сигнализация.

Взрывы в Курской области гремели и в ночь на вторник, 16 июля. После них возник пожар на заводе низковольтных аппаратов.

Добавим, что в субботу, 13 июля, раздавались взрывы и в Ростовской области. Там беспилотники СБУ попали в важный объект.

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