Пожежа на заводі у Курській області Росії вночі 16 липня — подробиці

Масштабна пожежа на заводі в Курській області РФ — місцева влада показала наслідки
У селищі Коренево російської Курської області палає завод низьковольтних апаратів в ніч проти вівторка, 16 липня. Пожежі передувала атака безпілотників.
Про це повідомляє губернатор Курської області Олексій Смирнов у Telegram.
Атака на завод у Курській області 16 липня
За даними місцевої влади, нібито український дрон "скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Коренево". Таким чином в одному з цехів розгорілась пожежа.
Наразі нібито без постраждалих.
Водночас місцеві Telegram-канали публікують відео з наслідками сильної пожежі.
Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!
Більше про пожежі в Росії
Нагадаємо, що в Курській області у неділю, 14 липня, лунали гучні вибухи. Місцеві мешканці скаржились на наліт дронів.
Також в ніч проти 13 липня в російській Ростовській області відбулась атака ударних БпЛА, внаслідок чого сталася пожежа на нафтобазі.
Додамо, що масштабна пожежа розгорілась у російському заповіднику "Утріш" у Краснодарському краї. Понад 200 пожежників та сили авіації МНС РФ не могли впоратись із загорянням.
Читайте Новини.LIVE!