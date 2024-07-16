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Масштабна пожежа на заводі в Курській області РФ — місцева влада показала наслідки

16 липня 2024 02:23
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Пожежа на заводі у Курській області Росії вночі 16 липня — подробиці
Пожежа на заводі низьковольтних апаратів в Курській області. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У селищі Коренево російської Курської області палає завод низьковольтних апаратів в ніч проти вівторка, 16 липня. Пожежі передувала атака безпілотників.

Про це повідомляє губернатор Курської області Олексій Смирнов у Telegram. 

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Атака на завод у Курській області 16 липня

За даними місцевої влади, нібито український дрон "скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Коренево". Таким чином в одному з цехів розгорілась пожежа.

Наразі нібито без постраждалих.

Наслідки атаки на Курську область Росії 16 липня
Пожежа на заводі низьковольтних апаратів в Курській області. Фото: росЗМІ
Пожежа в Курській області вночі 16 липня
Пожежа на заводі низьковольтних апаратів в Курській області. Фото: росЗМІ
Нічна атака на Курську область 16 липня
Пожежа на заводі низьковольтних апаратів в Курській області. Фото: росЗМІ
Пожежа на заводі низьковольтних апаратів в Курській області 16 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олексія Смирнова

Водночас місцеві Telegram-канали публікують відео з наслідками сильної пожежі.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

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Нагадаємо, що в Курській області у неділю, 14 липня, лунали гучні вибухи. Місцеві мешканці скаржились на наліт дронів. 

Також в ніч проти 13 липня в російській Ростовській області відбулась атака ударних БпЛА, внаслідок чого сталася пожежа на нафтобазі.

Додамо, що масштабна пожежа розгорілась у російському заповіднику "Утріш" у Краснодарському краї. Понад 200 пожежників та сили авіації МНС РФ не могли впоратись із загорянням.

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