Пожар на заводе в Курской области России ночью 16 июля — подробности

Масштабный пожар на заводе в Курской области РФ — местные власти показали последствия
В поселке Коренево российской Курской области горит завод низковольтных аппаратов в ночь на вторник, 16 июля. Пожару предшествовала атака беспилотников.
Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.
Атака на завод в Курской области 16 июля
По данным местных властей, якобы украинский дрон "сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево". Таким образом в одном из цехов разгорелся пожар.
В настоящее время якобы без пострадавших.
Местные Telegram-каналы публикуют видео с последствиями сильного пожара.
Внимание 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!
Больше о пожарах в России
Напомним, что в Курской области в воскресенье, 14 июля, раздавались громкие взрывы. Местные жители жаловались на налет дронов.
Также в ночь на 13 июля в российской Ростовской области произошла атака ударных БпЛА, в результате чего произошел пожар на нефтебазе.
Добавим, что масштабный пожар разгорелся в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае. Более 200 пожарных и силы авиации МЧС РФ не могли справиться с возгоранием.
Читайте Новини.LIVE!