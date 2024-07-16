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Масштабный пожар на заводе в Курской области РФ — местные власти показали последствия

16 июля 2024 02:23
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Пожар на заводе в Курской области России ночью 16 июля — подробности
Пожар на заводе низковольтных аппаратов Курской области. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В поселке Коренево российской Курской области горит завод низковольтных аппаратов в ночь на вторник, 16 июля. Пожару предшествовала атака беспилотников.

Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

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По данным местных властей, якобы украинский дрон "сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево". Таким образом в одном из цехов разгорелся пожар.

В настоящее время якобы без пострадавших.

Последствия атаки на Курскую область России 16 июля
Пожар на заводе низковольтных аппаратов Курской области. Фото: росСМИ
Пожар в Курской области ночью 16 июля
Пожар на заводе низковольтных аппаратов Курской области. Фото: росСМИ
Ночная атака на Курскую область 16 июля
Пожар на заводе низковольтных аппаратов Курской области. Фото: росСМИ
Пожар на заводе низковольтных аппаратов в Курской области 16 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Алексея Смирнова

Местные Telegram-каналы публикуют видео с последствиями сильного пожара.

Внимание 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, что в Курской области в воскресенье, 14 июля, раздавались громкие взрывы. Местные жители жаловались на налет дронов.

Также в ночь на 13 июля в российской Ростовской области произошла атака ударных БпЛА, в результате чего произошел пожар на нефтебазе.

Добавим, что масштабный пожар разгорелся в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае. Более 200 пожарных и силы авиации МЧС РФ не могли справиться с возгоранием.

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