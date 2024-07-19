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Понад 10 вибухів у Курську — волає сигналізація в авто та сиплються вікна

19 липня 2024 02:35
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Курську в Росії в ніч проти 19 липня — влада повідомляє про атаку БпЛА
Дим здіймається над містом внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У російській Курській області пролунали сильні вибухи в ніч проти п'ятниці, 19 липня. Внаслідок серії сильних звуків в автівок на вулицях спрацювала сигналізація. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За даними місцевих пабліків, нібито над Курськом прогриміло від семи до десяти вибухів, причиною яких є робота протиповітряної оборони. Традиційно в атаці звинувачують "українські БпЛА".

У низці житлових будинків повилітали вікна. Наразі інформації про постраждалих немає.

Вибухи в Курську вночі 19 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу SHOT

Місцева влада заявляє, що над містом нібито збивають безпілотники.

Атака БпЛА на Курськ вночі 19 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу губернатора Курської області Олексія Смирнова

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Нагадаємо, що вибухи в російській Курській області гриміли й у ніч проти вівторка, 16 липня. Після них виникла пожежа на заводі низьковольтних апаратів.

Також ми писали, що у неділю, 14 липня, в Курській області Росії пролунала серія гучних вибухів. Місцеві скаржились на атаку дронів.

Додамо, що в суботу, 13 липня, лунали вибухи й у Ростовській області. Там безпілотники СБУ поцілили в важливий об'єкт.

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