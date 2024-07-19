Взрывы в Курске в России в ночь на 19 июля — власти сообщают об атаке БпЛА

Дым поднимается над городом в результате взрывов. Иллюстративное фото: росСМИ

В российской Курской области прогремели сильные взрывы в ночь на пятницу, 19 июля. В результате серии сильных звуков у автомобилей на улицах сработала сигнализация.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По данным местных пабликов, якобы над Курском прогремело от семи до десяти взрывов, причиной которых является работа противовоздушной обороны. Традиционно в атаке обвиняют "украинские БпЛА".

В ряде жилых домов вылетели окна. Пока информации о пострадавших нет.

Скриншот сообщения из Telegram-канала SHOT

Местные власти заявляют, что над городом якобы сбивают беспилотники.

Скриншот сообщения из Telegram-канала губернатора Курской области Алексея Смирнова

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Напомним, что взрывы в российской Курской области гремели и в ночь на вторник, 16 июля. После них возник пожар на заводе низковольтных аппаратов.

Также мы писали, что в воскресенье, 14 июля, в Курской области России раздалась серия громких взрывов. Местные жаловались на атаку дронов.

Добавим, что в субботу, 13 июля, раздавались взрывы и в Ростовской области. Там беспилотники СБУ попали в важный объект.