Удар по нафтобазі в Ростовській області — у мережі з'явилося відео влучання дронів

Охоронець напередодні влучання у нафтобазу. Фото: скриншот із відео

У суботу, 13 липня, пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.

Відео опубілкували росЗМІ.

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Внаслідок атаки БпЛА на Ростовську область сталася пожежа на нафтобазі. У мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент влучання по об'єкту.

Як з'ясувалося пізніше влучання було завдяки дронам СБУ. На нафтобазі спалахнуло 12,5 тисячі кубометрів різного палива.

Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ вночі атакували російську нафтобазу "Кубаньнафтопродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю Росії.

Також ми писали, що військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога.