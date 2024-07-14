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У мережі з'явилося відео із моментом влучання по нафтобазі у Росії

14 липня 2024 11:35
Валерія Барановська - редактор
Удар по нафтобазі в Ростовській області — у мережі з'явилося відео влучання дронів
Охоронець напередодні влучання у нафтобазу. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

У суботу, 13 липня, пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.

Відео опубілкували росЗМІ.

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Удар по нафтобазі в Росії

Внаслідок атаки БпЛА на Ростовську область сталася пожежа на нафтобазі. У мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент влучання по об'єкту.

Як з'ясувалося пізніше влучання було завдяки дронам СБУ. На нафтобазі спалахнуло 12,5 тисячі кубометрів різного палива. 

Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ вночі атакували російську нафтобазу "Кубаньнафтопродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю Росії.

Також ми писали, що військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили гексакоптером-камікадзе спостережний пункт російських сил у Харківській області. Також бійцям вдалося вразити низку інших військових об'єктів ворога. 

СБУ вибух нафта дрони війна в Україні Росія атака

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