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В сети появилось видео с моментом попадания по нефтебазе в России

14 июля 2024 11:35
Валерия Барановская - редактор
Удар по нефтебазе в Ростовской области — в сети появилось видео попадания дронов
Охранник накануне попадания в нефтебазу. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

В субботу, 13 июля, прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.

Видео опубликовали росСМИ.

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Удар по нефтебазе в России

В результате атаки БпЛА на Ростовскую область произошел пожар на нефтебазе. В сети появилось видео, где зафиксирован момент попадания по объекту.

Как выяснилось позже попадание было благодаря дронам СБУ. На нефтебазе загорелось 12,5 тысяч кубометров разного топлива.

Напомним, дальнобойные дроны СБУ ночью атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края России.

Также мы писали, что военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптер-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.

СБУ взрыв нефть дроны война в Украине Россия атака

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