Удар по нефтебазе в Ростовской области — в сети появилось видео попадания дронов

Охранник накануне попадания в нефтебазу. Фото: скриншот с видео

В субботу, 13 июля, прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.

Видео опубликовали росСМИ.

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В результате атаки БпЛА на Ростовскую область произошел пожар на нефтебазе. В сети появилось видео, где зафиксирован момент попадания по объекту.

Как выяснилось позже попадание было благодаря дронам СБУ. На нефтебазе загорелось 12,5 тысяч кубометров разного топлива.

Напомним, дальнобойные дроны СБУ ночью атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края России.

Также мы писали, что военнослужащие Третьей штурмовой бригады уничтожили гексакоптер-камикадзе наблюдательный пункт российских сил в Харьковской области. Также бойцам удалось поразить ряд других военных объектов врага.