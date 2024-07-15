Безпілотник впав на електропідстанцію в Липецькій області РФ 15 липня

"Приліт" у Липецькій області РФ — влада каже про "падіння" дрона на електропідстанцію
У російській Липецькій області вночі в понеділок, 15 липня, гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.
Про це повідомляє місцевий губернатор Ігор Артамонов у Telegram.
Наслідки атаки на Липецьку область 15 липня
"БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють правоохоронці", — зазначив представник влади.
Артамонов додав, що поки що без загиблих та постраждалих. Також роботі електропідстанції нічого нібито не зашкодило.
Нагадаємо, що в ніч проти 15 липня також лунали вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму. Внаслідок атаки дронів росіяни перекрили рух на Керченському мості.
Вибухи в Росії
Крім того, у неділю, 14 липня, пролунала серія гучних вибухів у місті Суджа Курській області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на наліт дронів.
Додамо, що в суботу, 13 липня, пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.
Читайте Новини.LIVE!