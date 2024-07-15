Безпілотник впав на електропідстанцію в Липецькій області РФ 15 липня

Пожежа внаслідок вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот

У російській Липецькій області вночі в понеділок, 15 липня, гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.

Про це повідомляє місцевий губернатор Ігор Артамонов у Telegram.

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Наслідки атаки на Липецьку область 15 липня

"БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють правоохоронці", — зазначив представник влади.

Артамонов додав, що поки що без загиблих та постраждалих. Також роботі електропідстанції нічого нібито не зашкодило.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Ігоря Артамонова

Нагадаємо, що в ніч проти 15 липня також лунали вибухи в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму. Внаслідок атаки дронів росіяни перекрили рух на Керченському мості.

Вибухи в Росії

Крім того, у неділю, 14 липня, пролунала серія гучних вибухів у місті Суджа Курській області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на наліт дронів.

Додамо, що в суботу, 13 липня, пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.