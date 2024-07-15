Беспилотник упал на электроподстанцию в Липецкой области РФ 15 июля

"Прилет" в Липецкой области РФ — власти говорят о "падении" дрона на электроподстанцию
В российской Липецкой области ночью в понедельник, 15 июля, гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.
Об этом сообщает местный губернатор Игорь Артамонов в Telegram.
Последствия атаки на Липецкую область 15 июля
"БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители", — отметил представитель власти.
Артамонов добавил, что пока без погибших и пострадавших. Также работе электроподстанции ничего вроде бы не повредило.
Напомним, что в ночь на 15 июля также звучали взрывы в Севастополе, что во временно оккупированном украинском Крыму. В результате атаки дронов россияне перекрыли движение на Керченском мосту.
Взрывы в России
Кроме того, в воскресенье, 14 июля, прогремела серия громких взрывов в городе Суджа Курской области России. Предварительно местные жители жаловались на налет дронов.
Добавим, что в субботу, 13 июля, прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.
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