Беспилотник упал на электроподстанцию в Липецкой области РФ 15 июля

Пожар в результате взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот

В российской Липецкой области ночью в понедельник, 15 июля, гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.

Об этом сообщает местный губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

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Последствия атаки на Липецкую область 15 июля

"БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители", — отметил представитель власти.

Артамонов добавил, что пока без погибших и пострадавших. Также работе электроподстанции ничего вроде бы не повредило.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Артамонова

Напомним, что в ночь на 15 июля также звучали взрывы в Севастополе, что во временно оккупированном украинском Крыму. В результате атаки дронов россияне перекрыли движение на Керченском мосту.

Взрывы в России

Кроме того, в воскресенье, 14 июля, прогремела серия громких взрывов в городе Суджа Курской области России. Предварительно местные жители жаловались на налет дронов.

Добавим, что в субботу, 13 июля, прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.