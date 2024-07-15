Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow "Прилет" в Липецкой области РФ — власти говорят о "падении" дрона на электроподстанцию arrow

"Прилет" в Липецкой области РФ — власти говорят о "падении" дрона на электроподстанцию

15 июля 2024 06:28
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Беспилотник упал на электроподстанцию в Липецкой области РФ 15 июля
Пожар в результате взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В российской Липецкой области ночью в понедельник, 15 июля, гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.

Об этом сообщает местный губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

Читайте также:

Последствия атаки на Липецкую область 15 июля

"БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители", — отметил представитель власти.

Артамонов добавил, что пока без погибших и пострадавших. Также работе электроподстанции ничего вроде бы не повредило.

Атака на Россию ночью 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Артамонова

Напомним, что в ночь на 15 июля также звучали взрывы в Севастополе, что во временно оккупированном украинском Крыму. В результате атаки дронов россияне перекрыли движение на Керченском мосту.

Взрывы в России

Кроме того, в воскресенье, 14 июля, прогремела серия громких взрывов в городе Суджа Курской области России. Предварительно местные жители жаловались на налет дронов.

Добавим, что в субботу, 13 июля, прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.

электроэнергия беспилотники дроны война в Украине Россия свет атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля