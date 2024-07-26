Вибух на російському газовому родовищі 26 липня — що відомо

На найбільшому газовому родовищі "Роснафти" лунали вибухи — є загиблий та поранені
Під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.
Про це повідомив Ростехнагляд у п'ятницю, 26 липня.
Вибух на російському газовому родовищі
"На території установки комплексної підготовки газу і конденсату Східно-Уренгойської ліцензійної ділянки АТ "Роспан Інтернешнл" у Пуровському районі Ямало-Ненецького автономного округу під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням", — йдеться в повідомлені.
Окружна прокуратура інформує, що серед постраждалих виявилися два працівники компанії та шестеро співробітників підрядної організації, з яких один загинув.
"Тих, хто отримав травми, доставлено до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. На підприємстві створено комісію для з'ясування причин події", — повідомили в російській прокуратурі.
На даний момент пожежу на Східно-Уренгойській ліцензійній ділянці вдалося локалізувати. Повідомляється, що загроза для населення та навколишнього середовища відсутня.
Раніше ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.
Крім того, 14 липня пролунала серія гучних вибухів у місті Суджа Курської області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на атаку дронів.
Додамо, що 13 липня пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.
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