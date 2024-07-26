Вибух на російському газовому родовищі 26 липня — що відомо

Руйнування на російському родовищі. Фото: росЗМІ

Під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Про це повідомив Ростехнагляд у п'ятницю, 26 липня.

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Вибух на російському газовому родовищі

"На території установки комплексної підготовки газу і конденсату Східно-Уренгойської ліцензійної ділянки АТ "Роспан Інтернешнл" у Пуровському районі Ямало-Ненецького автономного округу під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням", — йдеться в повідомлені.

Окружна прокуратура інформує, що серед постраждалих виявилися два працівники компанії та шестеро співробітників підрядної організації, з яких один загинув.

"Тих, хто отримав травми, доставлено до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. На підприємстві створено комісію для з'ясування причин події", — повідомили в російській прокуратурі.

На даний момент пожежу на Східно-Уренгойській ліцензійній ділянці вдалося локалізувати. Повідомляється, що загроза для населення та навколишнього середовища відсутня.

Раніше ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.

Крім того, 14 липня пролунала серія гучних вибухів у місті Суджа Курської області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на атаку дронів.

Додамо, що 13 липня пролунали потужні вибухи у Цимлянському районі Ростовської області. У мережі з'явилося відео, як дрони СБУ влучили в об'єкт.