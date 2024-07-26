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На крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" раздавались взрывы — есть погибший и раненые

26 июля 2024 00:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Взрыв на российском газовом месторождении 26 июля – что известно
Разрушение на российском месторождении. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В ходе подготовки к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

Об этом сообщил Ростехнадзор в пятницу, 26 июля.

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"На территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО "Роспан Интернешнл" в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа во время подготовки к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением", — говорится в сообщении.

Окружная прокуратура информирует, что среди пострадавших оказались два работника компании и шесть сотрудников подрядной организации, из которых один погиб.

"Те, кто получил травмы, доставлены в медицинское учреждение, где им предоставляется необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин происшествия", — сообщили в российской прокуратуре.

На данный момент пожар на Восточно-Уренгойском   лицензионному участку удалось локализовать. Сообщается, что угроза населению и окружающей среде отсутствует.   

   

Ранее мы сообщали, что в российской Липецкой области 15 июля гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.

Кроме того, 14 июля прогремела серия громких взрывов в городе Суджа Курской области России. Предварительно местные жители жаловались на атаку дронов.

Добавим, что 13 июля прогремели мощные взрывы в Цимлянском районе Ростовской области. В сети появилось видео, как дроны СБУ попали в объект.

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