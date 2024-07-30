В Ростове на промышленных складах произошел масштабный пожар, которому предшествовал взрыв

Пожар на складах в Ростове. Фото: скриншот

В российском Ростове на территории складов раздался взрыв, после чего начался масштабный пожар. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Пожар в Ростове

В Ростове на территории складов с поликарбонатом произошел масштабный пожар. Перед этим был слышен мощный взрыв. Также пишут, что на этой локации россияне, вероятно, хранили большое количество комплектующих для дронов.

Из-за сильного ветра площадь пожара быстро увеличилась до 500 кв. м. Местные жители жалуются на едкий запах.

"Очевидцы сообщают, что все началось из-за электрощитка — по их словам, оборудование не выдержало и взорвалось, и из-за этого начался пожар", — говорится в сообщении.

На месте работали 45 пожарных и 15 единиц техники.

Напомним, ночью 30 июля в российском Курске прогремели громкие взрывы. Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил об атаке и сбитии ракет.

Также мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

Ранее мы сообщали, что в российской Липецкой области 15 июля гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.