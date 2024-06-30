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У Росії зростає етнічна та релігійна напруженість — в ISW назвали причину

30 червня 2024 07:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На тлі сутичок у Дагестані у Росії розпалюють етнічну та релігійну напруженість — деталі від ISW
Одне з місць нападу терористів у Дагестані 23 червня. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ультранаціоналісти в Росії все частіше висловлюють сумніви щодо здатності влади ефективно запобігти новим терористичним атакам. Вони вважають, що політики не здатні врегулювати етнічні та релігійні напруги в країні після інцидентів, що сталися 23 червня в Дагестані.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські ультранаціоналісти активно поширюють історію про те, як екстремісти переслідували лікаря в Дагестані через його відмову прийняти пацієнтку, яка не зняла нікаб — одяг, що прикриває все тіло і обличчя, за винятком очей, і носиться деякими мусульманськими жінками.

Ультранаціоналісти зазначають, що екстремістські групи спеціально організували цю подію з метою посилити етнічну і релігійну напругу в Дагестані.

Вони також вважають, що дагестанські чиновники знають особи екстремістських ідейних лідерів, але дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя в республіці.

Ці заяви спричинили відновлення дискусій про заборону нікаба в Росії, що спонукало голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна висловити непряму підтримку ідеї.

Аналітики наголошують, що деякі західні країни та країни з більшістю мусульманського населення запровадили різні закони, що забороняють релігійний одяг та той, що закриває обличчя. За їхніми словами, російська дискусія про нікаб є дивною, оскільки мусульман, які його носять в Росії, є небагато.

"Занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікаба, схоже, є для них темою для розмови, щоб висловити своє сприйняття екстремістської загрози, яка виходить від російських мусульманських меншин, і щоб критикувати російську владу за те, що вона робить недостатньо для запобігання неминучих, на думку ультранаціоналістів, терористичних атак у майбутньому", — йдеться у звіті.

Російські ультранаціоналісти, ймовірно, будуть продовжувати висловлювати свої обурення щодо можливих подальших терористичних атак з метою ще більшого підкріплення етнічної та релігійної напруженості.

Нагадаємо, 23 червня на кордоні між Росією та самопроголошеною Абхазією сталася стрілянина. Зокрема, невідомі відкрили вогонь по російському контрольно-пропускному пункту.

Також у російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.

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терористи
росіяни
релігія
Дагестан
ISW

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