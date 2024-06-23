Стрілянина на кордоні РФ з Абхазією 23 червня

Обстріляне авто на кордоні РФ з Абхазією. Фото: скриншот з відео

На кордоні між Росією та самопроголошеною Абхазією сталася стрілянина у неділю, 23 червня. Зокрема, невідомі відкрили вогонь по російському контрольно-пропускному пункту.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Стрілянина на кордоні між РФ та Абхазією

"В Абхазії на кордоні з РФ, у районі КПП на річці Псоу, сталася стрілянина", — йдеться у повідомленні.

За інформацією росіян, є вбиті, а також поранені.

Нагадаємо, 6 червня у Москві, в районі Філі-Давидково, невідомий чоловік вистрілив у перехожого з автомата, та вбив на місці. Інцидент стався біля будівництва на вулиці Олексія Свиридова.

Раніше у Ростові шестеро ув'язнених СІЗО-1 взяли в заручники двох працівників ізолятора. Зловмисники вимагали транспорт, зброю та можливість покинути ізолятор. За даними ЗМІ, щонайменше троє з них засуджені за тероризм та зв'язки з ІДІЛ.