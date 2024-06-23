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На границе России с самопровозглашенной Абхазией произошла стрельба

23 июня 2024 19:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стрельба на границе РФ с Абхазией 23 июня
Обстрелянный автомобиль на границе РФ с Абхазией. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На границе между Россией и самопровозглашенной Абхазией произошла стрельба в воскресенье, 23 июня. В частности, неизвестные открыли огонь по российскому контрольно-пропускному пункту.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Стрельба на границе между РФ и Абхазией

"В Абхазии на границе с РФ, в районе КПП на реке Псоу, произошла стрельба", — говорится в сообщении.

По информации россиян, есть убитые, а также раненые.

Напомним, 6 июня в Москве, в районе Фили-Давыдково, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего из автомата и убил на месте. Инцидент произошел возле строительства на улице Алексея Свиридова.

Ранее в Ростове шесть заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух работников изолятора. Злоумышленники требовали транспорт, оружие и возможность покинуть изолятор. По данным СМИ, по меньшей мере трое из них осуждены за терроризм и связи с ИГИЛ. 

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