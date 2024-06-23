Спецназ РФ вбив стрільців у Дагестані — деталі

Пляж "Березка" в Махачкалі, де стався теракт. Фото: скриншот

Російський спецназ "СЗШР" ліквідував у Дагестані двох озброєних нападників, які влаштували стрілянину в Махачкалі. Ще декількох було затримано на міському пляжу "Березка".

Про це інформують росЗМІ.

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Стрілянина в Дагестані

Про вбивство двох стрільців повідомили місцеві телеканали. Також в мережі потрапило відео, на якому нібито лежать тіла нападників.

Водночас повідомляється про затримання інших нападників на махачкалінському пляжі "Березка" на узбережжі Каспійського моря.

Також з'явилася інформація, що одним з нападників міг бути син чинного голови муніципальної освіти Дагестану.

Нагадаємо, на кордоні між Росією та самопроголошеною Абхазією сталася стрілянина, коли невідомі відкрили вогонь по російському КПП "Псоу".

Згодом стало відомо, що озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу та відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.