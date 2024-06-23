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Стрельба в Дагестане — российский спецназ убил двух нападающих

23 июня 2024 20:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Спецназ РФ убил стрелков в Дагестане — детали
Пляж "Березка" в Махачкале, где произошел теракт. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российский спецназ "СОБР" ликвидировал в Дагестане двух вооруженных нападающих, устроивших стрельбу в Махачкале. Еще несколько были задержаны на городском пляже "Березка".

Об этом информируют росСМИ.

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Стрельба в Дагестане

Об убийстве двух стрелков сообщили местные телеканалы. Также в сеть попало видео, на котором якобы лежат тела нападающих.

В то же время сообщается о задержании других нападающих на махачкалинском пляже "Березка" на побережье Каспийского моря.

Также появилась информация, что одним из нападавших мог быть сын действующего главы муниципального образования Дагестана.

Напомним, на границе между Россией и самопровозглашенной Абхазией произошла стрельба, когда неизвестные открыли огонь по российскому КПП "Псоу".

Впоследствии стало известно, что вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу, и открыли огонь по правоохранителям, применив автоматическое оружие.

смерть
убийство
стрельба
террористы
спецоперация
Россия

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