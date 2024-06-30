На фоне стычек в Дагестане в России разжигают этническую и религиозную напряженность — детали от ISW

Одно из мест нападения террористов в Дагестане 23 июня. Фото: скриншот из видео

Ультранационалисты в России все чаще выражают сомнения относительно способности властей эффективно предотвратить новые террористические атаки. Они считают, что политики не способны урегулировать этнические и религиозные напряжения в стране после инцидентов, произошедших 23 июня в Дагестане.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Этническая и религиозная напряженность в России

Российские ультранационалисты активно распространяют историю о том, как экстремисты преследовали врача в Дагестане из-за его отказа принять пациентку, которая не сняла никаб — одежду, прикрывающую все тело и лицо, за исключением глаз, и носимую некоторыми мусульманскими женщинами.

Ультранационалисты отмечают, что экстремистские группы специально организовали это событие с целью усилить этническое и религиозное напряжение в Дагестане.

Они также считают, что дагестанские чиновники знают личности экстремистских идейных лидеров, но позволили радикальным салафитам-джихадистам контролировать целые сферы общественной жизни в республике.

Эти заявления повлекли за собой возобновление дискуссий о запрете никаба в России, что побудило главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина выразить косвенную поддержку идее.

Аналитики отмечают, что некоторые западные страны и страны с большинством мусульманского населения ввели различные законы, запрещающие религиозную одежду и ту, что закрывает лицо. По их словам, российская дискуссия о никабе является странной, поскольку мусульман, которые его носят в России, немного.

"Обеспокоенность российских ультранационалистов вопросом никаба, похоже, является для них темой для разговора, чтобы выразить свое восприятие экстремистской угрозы, исходящей от российских мусульманских меньшинств, и чтобы критиковать российские власти за то, что они делают недостаточно для предотвращения неизбежных, по мнению ультранационалистов, террористических атак в будущем", — говорится в отчете.

Российские ультранационалисты, вероятно, будут продолжать выражать свое возмущение по поводу возможных дальнейших террористических атак с целью еще большего подкрепления этнической и религиозной напряженности.

Напомним, 23 июня на границе между Россией и самопровозглашенной Абхазией произошла стрельба. В частности, неизвестные открыли огонь по российскому контрольно-пропускному пункту.

Также в российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь по правоохранителям, применив автоматическое оружие.