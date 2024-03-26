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У Росії заявили, що не воюють з ІДІЛ та підтримують терористичне угруповання

26 березня 2024 20:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії заявили, що не воюють з ІДІЛ та підтримують терористичне угруповання
Російські пропагандисти. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський пропагандист в ефірі на телебаченні заявив, що Росія не воює з терористичним угрупованням "Ісламська держава". За його словами, країна навіть підтримує ІДІЛ.

Відео зі словами російського пропагандиста поширилося у Telegram у вівторок, 26 березня.

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Росія не воює з ІДІЛ

"Росія не воює з ІДІЛ, а навіть підтримує. Одну справу робимо!" — сказав пропагандист РФ.

В ту ж секунду втрутився інший росіянин, щоб "виправити ситуацію". Він наголосив, що РФ не підтримує ІДІЛ, зневажає та знищує.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у торговельно-розважальному центрі "Крокус" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу. 

Також у розвідці США заявили, що мають дані, які підтверджують відповідальність угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) за теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську поблизу Москви.

росія
росіяни
пропаганда
телебачення

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