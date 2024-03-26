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В России заявили, что не воюют с ИГИЛ и поддерживают террористическую группировку

26 марта 2024 20:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заявили, что не воюют с ИГИЛ и поддерживают террористическую группировку
Российские пропагандисты. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский пропагандист в эфире на телевидении заявил, что Россия не воюет с террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, страна даже поддерживает ИГИЛ.

Видео со словами российского пропагандиста распространилось в Telegram во вторник, 26 марта.

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Россия не воюет с ИГИЛ

"Россия не воюет с ИГИЛ, а даже поддерживает. Одно дело делаем!" — сказал пропагандист РФ.

В ту же секунду вмешался другой россиянин, чтобы "исправить ситуацию". Он подчеркнул, что РФ не поддерживает ИГИЛ, презирает и уничтожает.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в торгово-развлекательном центре "Крокус" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Также в разведке США заявили, что располагают данными, подтверждающими ответственность группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) за теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Красногорске близ Москвы.

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