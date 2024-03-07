У Росії заявили, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російський військовий офіцер Володимир Зарудницький пригрозив тим, що конфлікт в Україні може перерости в повномасштабну війну в Європі. На його думку, "значно зростає" ймовірність залучення російських військ у новий конфлікт.

Про це пише Reuters в четвер, 7 березня.

Читайте також:

Війна в Україні може перейти на європейські країни

"Не можна виключати можливість ескалації конфлікту в Україні — від розширення складу учасників "маріонеткових сил", які використовуються для військового протистояння з Росією, до широкомасштабної війни в Європі", — сказав Зарудницький.

В інтерв'ю для російського ЗМІ він заявив, що головним джерелом "військових загроз" для РФ є "антиросійська політика" західних країн, "які ведуть гібридну війну нового типу", щоб нібито ослабити Росію.

"Імовірність цілеспрямованого втягування нашої держави в нові військові конфлікти значно зростає", — зазначив російський військовий.

Як пише Reuters, війна в Україні спровокувала найглибшу кризу у відносинах Росії із країнами заходу. Президент Володимир Путін навіть погрожував, що у разі відправлення західних військ в Україну це спровокує ядерну війну.

Водночас коментар Зарудницького з'явився на тлі пошуків Заходу нових способів допомогти Україні більшою кількістю зброї та фінансування.

Нагадаємо, експрем'єр Британії Борис Джонсон вважає цілком реальним, що Росія зможе напасти на НАТО. Особливо ймовірність такого сценарію зросте, коли російський диктатор "досягне успіху в Україні", тому союзникам потрібно виділяти допомогу для ЗСУ.

Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.