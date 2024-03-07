В России заявили, что "конфликт" в Украине может перерасти в войну в Европе

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Российский военный офицер Владимир Зарудницкий пригрозил тем, что конфликт в Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе. По его мнению, "значительно растет" вероятность вовлечения российских войск в новый конфликт.

Об этом пишет Reuters в четверг, 7 марта.

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"Нельзя исключать возможность эскалации конфликта в Украине — от расширения состава участников "марионеточных сил", которые используются для военного противостояния с Россией, до широкомасштабной войны в Европе", —сказал Зарудницкий.

В интервью для российского СМИ он заявил, что главным источником "военных угроз" для РФ является "антироссийская политика" западных стран, "ведущие гибридную войну нового типа", чтобы якобы ослабить Россию.

"Вероятность целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты значительно растет", — отметил российский военный.

Как пишет Reuters, война в Украине спровоцировала глубочайший кризис в отношениях России со странами запада. Президент Владимир Путин даже угрожал, что в случае отправки западных войск в Украину это спровоцирует ядерную войну.

В то же время, комментарий Зарудницкого появился на фоне поисков Запада новых способов помочь Украине большим количеством оружия и финансирования.

Напомним, экс-премьер Британии Борис Джонсон считает вполне реальным, что Россия сможет напасть на НАТО. Особенно вероятность такого сценария возрастет, когда российский диктатор "добьется успеха в Украине", поэтому союзникам нужно выделять помощь для ВСУ.

Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.