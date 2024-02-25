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Джонсон розповів, на скільки реальний напад Росії на НАТО

25 лютого 2024 15:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Джонсон розповів, на скільки реальний напад Росії на НАТО
Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: SCANPIX
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон вважає цілком реальним, що Росія зможе напасти на НАТО. Особливо ймовірність такого сценарію зросте, коли російський диктатор "досягне успіху в Україні", тому союзникам потрібно виділяти допомогу для ЗСУ.

Про це Джонсон розповів в інтерв’ю "Європейській правді"

Напад Росія на НАТО — що каже Джонсон

Джонсон наголосив, що не можна виключати сценарію про напад Російської Федерації на країни-члени НАТО, адже російський диктатор Володимир Путін може це зробити. 

Він нагадав фрагмент розмови очільника Кремля в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карслону, де він розповідав появу України та її стосунками з Польщею. 

"Я  вважаю, що він може спробувати щось таке зробити", — сказав урядовець.

Він припустив, що це може трапитися, "коли РФ досягне успіхів на фронті в Україні", тому закликав союзників допомагати нашій державі усім необхідним. 

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.

Крім того, балтійські країни готуються до ймовірного вторгнення Росії. Вони займаються укріпленням східних кордонів так званою "лінією оборони Балтії", що містить загородження і бункери.

володимир путін
НАТО
напад
війна в Україні
Росія

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