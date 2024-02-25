Джонсон рассказал, насколько реально нападение России на НАТО
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает вполне реальным, что Россия сможет напасть на НАТО. Особенно вероятность такого сценария вырастет, когда российский диктатор "добьется успеха в Украине", поэтому союзникам нужно выделять помощь для ВСУ.
Об этом Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".
Нападение Россия на НАТО — что говорит Джонсон
Джонсон подчеркнул, что нельзя исключать сценарий о нападении Российской Федерации на страны-члены НАТО, ведь российский диктатор Владимир Путин может это сделать.
Он напомнил фрагмент разговора главы Кремля в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, где он рассказывал о появлении Украины и ее отношениях с Польшей.
"Я считаю, что он может попробовать что-нибудь такое сделать", — сказал чиновник.
Он предположил, что это может случиться, "когда РФ добьется успехов на фронте в Украине", поэтому призвал союзников помогать нашему государству всем необходимым.
Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.
Кроме того, балтийские страны готовятся к вероятному вторжению России. Они занимаются укреплением восточных границ так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры.
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