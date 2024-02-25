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Джонсон рассказал, насколько реально нападение России на НАТО

25 февраля 2024 15:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Джонсон рассказал, насколько реально нападение России на НАТО
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: SCANPIX
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает вполне реальным, что Россия сможет напасть на НАТО. Особенно вероятность такого сценария вырастет, когда российский диктатор "добьется успеха в Украине", поэтому союзникам нужно выделять помощь для ВСУ.

Об этом Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".

Нападение Россия на НАТО — что говорит Джонсон

Джонсон подчеркнул, что нельзя исключать сценарий о нападении Российской Федерации на страны-члены НАТО, ведь российский диктатор Владимир Путин может это сделать.

Он напомнил фрагмент разговора главы Кремля в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, где он рассказывал о появлении Украины и ее отношениях с Польшей.

"Я считаю, что он может попробовать что-нибудь такое сделать", — сказал чиновник.

Он предположил, что это может случиться, "когда РФ добьется успехов на фронте в Украине", поэтому призвал союзников помогать нашему государству всем необходимым.

Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.

Кроме того, балтийские страны готовятся к вероятному вторжению России. Они занимаются укреплением восточных границ так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры.

владимир путин
НАТО
нападение
война в Украине
Россия

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