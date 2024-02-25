Джонсон рассказал, насколько реально нападение России на НАТО

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: SCANPIX

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает вполне реальным, что Россия сможет напасть на НАТО. Особенно вероятность такого сценария вырастет, когда российский диктатор "добьется успеха в Украине", поэтому союзникам нужно выделять помощь для ВСУ.

Об этом Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".

Нападение Россия на НАТО — что говорит Джонсон

Джонсон подчеркнул, что нельзя исключать сценарий о нападении Российской Федерации на страны-члены НАТО, ведь российский диктатор Владимир Путин может это сделать.

Он напомнил фрагмент разговора главы Кремля в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, где он рассказывал о появлении Украины и ее отношениях с Польшей.

"Я считаю, что он может попробовать что-нибудь такое сделать", — сказал чиновник.

Он предположил, что это может случиться, "когда РФ добьется успехов на фронте в Украине", поэтому призвал союзников помогать нашему государству всем необходимым.

Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.

Кроме того, балтийские страны готовятся к вероятному вторжению России. Они занимаются укреплением восточных границ так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры.