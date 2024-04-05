У Росії судили дівчину, яка "полоскотала" пам'ятник Батьківщина-мати

Російський пам'ятник "Батьківщина-мати" у Волгограді. Фото: росЗМІ

У Росії судили дівчинку, яка "полоскотала" пам'ятник "Батьківщина-мати" у Волгограді. Їй призначили до 10 місяців примусових робіт, а також заборонили робити публікації в соцмережах протягом двох років.

Про це повідомляє Baza у п'ятницю, 5 квітня.

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Покарання через відео

Влітку минулого року 23-річна Олена опублікувала в мережу відео, де вона "лоскотала" монумент "Батьківщина-мати" у Волгограді. Щодо неї порушили кримінальну справу за статтею "Реабілітація нацизму". Дівчина виїхала на Шрі-Ланку, однак через шість місяців повернулась. Її одразу затримали в аеропорту.

Прокуратура просила відправити дівчину в колонію на 10 місяців, проте суд засудив її до 10 місяців виправних робіт з утриманням 10% заробітку в дохід держави.

До набрання вироком законної сили Олену випустили із СІЗО під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, російський пропагандист в ефірі на телебаченні заявив, що Росія не воює з терористичним угрупованням "Ісламська держава". За його словами, країна навіть підтримує ІДІЛ.

Також латвійський медіарегулятор NEPLP заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля. На цих ресурсах поширювали неправдиву інформацію про війну Росії проти України, ненависницькі висловлювання та інформацію, що дискредитує Латвію і НАТО.