В России судили девушку, которая "пощекотала" памятник Родина-мать
В России судили девушку, которая "пощекотала" памятник "Родина-мать" в Волгограде. Ей назначили до 10 месяцев принудительных работ, а также запретили делать публикации в соцсетях в течение двух лет.
Об этом сообщает Baza в пятницу, 5 апреля.
Наказание через видео
Летом прошлого года 23-летняя Алена опубликовала в сеть видео, где она "щекотала" монумент "Родина-мать" в Волгограде. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Девушка выехала на Шри-Ланку, однако через шесть месяцев вернулась. Ее сразу задержали в аэропорту.
Прокуратура просила отправить девушку в колонию на 10 месяцев, однако суд приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ с содержанием 10% заработка в доход государства.
До вступления приговора в законную силу Алену выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Напомним, российский пропагандист в эфире на телевидении заявил, что Россия не воюет с террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, страна даже поддерживает ИГИЛ.
Также латвийский медиарегулятор NEPLP заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля. На этих ресурсах распространяли ложную информацию о войне России против Украины, ненавистнические высказывания и информацию, дискредитирующую Латвию и НАТО.
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