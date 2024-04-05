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В России судили девушку, которая "пощекотала" памятник Родина-мать

5 апреля 2024 16:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России судили девушку, которая "пощекотала" памятник Родина-мать
Российский памятник "Родина-мать" в Волгограде. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России судили девушку, которая "пощекотала" памятник "Родина-мать" в Волгограде. Ей назначили до 10 месяцев принудительных работ, а также запретили делать публикации в соцсетях в течение двух лет.

Об этом сообщает Baza в пятницу, 5 апреля.

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Наказание через видео

Летом прошлого года 23-летняя Алена опубликовала в сеть видео, где она "щекотала" монумент "Родина-мать" в Волгограде. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Девушка выехала на Шри-Ланку, однако через шесть месяцев вернулась. Ее сразу задержали в аэропорту. 

Прокуратура просила отправить девушку в колонию на 10 месяцев, однако суд приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ с содержанием 10% заработка в доход государства.

До вступления приговора в законную силу Алену выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Напомним, российский пропагандист в эфире на телевидении заявил, что Россия не воюет с террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, страна даже поддерживает ИГИЛ.

Также латвийский медиарегулятор NEPLP заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля. На этих ресурсах распространяли ложную информацию о войне России против Украины, ненавистнические высказывания и информацию, дискредитирующую Латвию и НАТО.

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