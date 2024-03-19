Медіарегулятор Латвії заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Латвійський медіарегулятор NEPLP заблокував дев'ять пропагандистських сайтів Кремля. На цих ресурсах поширювали неправдиву інформацію про війну Росії проти України, ненависницькі висловлювання та інформацію, що дискредитує Латвію і НАТО.

Про це повідомляє Delfi у вівторок, 19 березня.

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"Отримання такої інформації може викликати у частини населення тривогу і страх за існування своєї держави, за власне майбутнє, за майбутнє своєї сім'ї, а також розколювати суспільство. Крім того, сайти містять дезінформацію, що може призвести до виникнення та активізації організацій, які підтримують радикальні ідеї, а також їхніх супротивників, що не виключає можливості протестів різних груп усередині країн і тим самим впливає на громадський порядок і безпеку людей, а також на безпеку держави загалом", — йдеться в заяві медіарегулятора.

На думку NEPLP, закон про електронний зв'язок, який передбачає обмеження доступу до сайтів, що поширюють контент, який може становити загрозу для національної безпеки або громадського порядку і безпеки, є прийнятним засобом досягнення законної мети.

Нагадаємо, рейтинг російської телепропаганди почав стрімко падати. За рік звернення диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів стали дивитися вдвічі менше глядачів.

Також Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації побудує систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях України. Йдеться про дев'ять областей. На це витратять 152 мільйони гривень.