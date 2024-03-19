Медиарегулятор Латвии заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Латвийский медиарегулятор NEPLP заблокировал девять пропагандистских сайтов Кремля. На этих ресурсах распространяли ложную информацию о войне России против Украины, ненавистнические высказывания и информацию, дискредитирующую Латвию и НАТО.

Об этом сообщает Delfi во вторник, 19 марта.

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"Получение такой информации может вызвать у части населения тревогу и страх за существование своего государства, за собственное будущее, за будущее своей семьи, а также раскалывать общество. Кроме того, сайты содержат дезинформацию, что может привести к возникновению и активизации организаций, поддерживающих радикальные идеи, а также их противников, что не исключает возможности протестов различных групп внутри стран и тем самым влияет на общественный порядок и безопасность людей, а также на безопасность государства в целом", — говорится в заявлении медиарегулятора.

По мнению NEPLP, закон об электронной связи, предусматривающий ограничение доступа к сайтам, распространяющим контент, который может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности, является приемлемым средством достижения законной цели.

Напомним, рейтинг российской телепропаганды начал быстро падать. За год обращения диктатора России Владимира Путина к Федеральному собранию стали смотреть вдвое меньше зрителей.

Также Государственная служба специальной связи и защиты информации построит систему блокирования российского вещания на приграничных территориях Украины. Речь идет о девяти областях. На это потратят 152 миллиона гривен.