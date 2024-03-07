Держспецзв’язку витратить 152 млн грн на блокування мовлення РФ на прикордонних територіях

Виступ російського диктатора Володимира Путіна по телевізору. Фото: AP

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації побудує систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях України. Йдеться про дев'ять областей. На це витратять 152 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку у Telegram у четвер, 7 березня.

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"Кабінет Міністрів України 5 березня 2024 року виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях", — йдеться у повідомленні.

Система буде діяти у таких областях:

Волинській;

Рівненській;

Житомирській;

Київській;

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Вінницькій;

Одеській.

У Держспецзв’язку заявили, що реалізація проєкту дасть можливість витіснити "рускій мір" з інформаційного простору України, адже пропаганду РФ на населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки — зросте.

"Варто зазначити, що прийняття цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5", — йдеться у повідомленні.

Допис Держспецзв’язку. Фото: скриншот

Нагадаємо, рейтинг російської телепропаганди почав стрімко падати. За рік звернення диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів стали дивитися вдвічі менше глядачів.

Також Україні вдалося уникнути розколу суспільства й обвалу фронту через внутрішню нестабільність. Втім, ворог не припинятиме спроб досягти свого завдяки дезінформаційній кампанії.